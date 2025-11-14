Пятеро россиян пострадали в аварии на египетском курорте

14 ноября 2025, 09:50

Два из пяти российских туристов, попавших в ДТП в Египте, серьезно пострадали

Фото: iStock/Motortion

Два из пяти российских туристов, попавших в ДТП в провинции Красное море, серьезно пострадали. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на египетские медицинские службы.