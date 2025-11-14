Достижения.рф

Пятеро россиян пострадали в аварии на египетском курорте

Фото: iStock/Motortion

Два из пяти российских туристов, попавших в ДТП в провинции Красное море, серьезно пострадали. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на египетские медицинские службы.



Уточняется, что двое граждан России получили серьезные травмы. Среди них — женщина 1981 года рождения. Состояние другого пострадавшего оценивается как менее тяжелое.

Напомним, в четверг вечером в египетской провинции Красное море произошло второе за неделю дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пятеро российских туристов. Всех пострадавших срочно доставили в больницу.

Екатерина Коршунова

