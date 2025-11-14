Достижения.рф

Учительница физкультуры больше года насиловала и преследовала школьника

В США 28-летняя учительница совратила школьника с психологическими проблемами
Фото: iStock/smolaw11

В США предъявили обвинения 28-летней учительнице физкультуры, которая совращала подростка и преследовала его. Об этом сообщает New York Post.



По информации издания, учительница из Колорадо впервые проявила интерес к школьнику, когда ему было около 14 лет. Они часто проводили время вместе не только в учебном заведении, но и в различных общественных местах.

Женщина отправляла несовершеннолетнему свои откровенные фотографии и получала аналогичные снимки в ответ. Кроме того, она неоднократно совершала насильственные действия в отношении подростка.

Спустя некоторое время ученик принял решение прекратить отношения, но это вызвало преследование со стороны педагога, которая утверждала, что тяжело переживает разрыв. Из-за этого юноше приходилось посещать школу в сопровождении друзей или выбирать альтернативные маршруты.

Позже он обсудил ситуацию со школьным психологом, которая, в свою очередь, сообщила о произошедшем в правоохранительные органы. В ходе беседы с полицией учительница призналась, что они использовали поддельные номера для общения и что она действительно совратила подростка.

На текущий момент злоумышленница находится под залогом в размере 50 тыс долларов.

Екатерина Коршунова

