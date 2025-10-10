Школьники месяцами насиловали учительницу и использовали её как секс-рабыню
В Австрии суд рассматривает дело семи подростков 14-17 лет. Их обвиняют в шантаже, изнасиловании и похищении учительницы, а также в поджоге её квартиры. Об этом сообщает издание The Sun.
Инцидент начался в апреле 2024 года после того, как преподавательница вступила в отношения с 17-летним бывшим учеником. Подросток рассказал об этом друзьям, и группа начала приходить к женщине, угрожая раскрыть связь.
Подростки из Ирака, Румынии и Афганистана сначала заявили, что используют квартиру для хранения наркотиков, но затем начали насиловать женщину и шантажировать её записями. Они заставляли её оплачивать свои расходы и снимали всё на видео. Женщина терпела эти действия с июля 2024 по январь 2025 года, опасаясь за свою репутацию.
В январе 2025 года трое подростков проникли в квартиру, украли вещи и подожгли её. Все подростки отрицают обвинения в изнасиловании. Им грозит до 7,5 лет тюрьмы.
