Школьники месяцами насиловали учительницу и использовали её как секс-рабыню

10 октября 2025, 16:11

В Австрии подростки предстали перед судом по делу об изнасиловании учительницы

Фото: Istock/Aleksandra Nigmatulina

В Австрии суд рассматривает дело семи подростков 14-17 лет. Их обвиняют в шантаже, изнасиловании и похищении учительницы, а также в поджоге её квартиры. Об этом сообщает издание The Sun.