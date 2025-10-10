Женщина погибла, зайдя в туалет в неудачный момент
В Мадриде обрушилось шестиэтажное здание, которое реконструировали. В результате погибла архитектор Лаура Родригес Сабин. Инцидент произошёл 7 октября. Об этом сообщает издание Need to Know.
30-летняя специалистка находилась на первом этаже и курировала работы по переоборудованию здания в отель. В момент обрушения она зашла в туалет. Помещение санузла полностью разрушилось, а офис, где работала Сабин, не пострадал.
Вместе с архитектором погибли трое строителей. Ещё трое рабочих получили незначительные травмы, но выжили. Источник, близкий к расследованию, заявил, что Лауре не повезло оказаться в туалете в тот момент.
Глава компании Anka Demoliciones Даниэль Анка сообщил, что работы на объекте продвигались медленно из-за возраста здания. Он отметил, что на момент обрушения на смене находились более 40 человек, но многие работали снаружи, что предотвратило большее количество жертв.
