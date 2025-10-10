Женщина погибла, зайдя в туалет в неудачный момент

10 октября 2025, 15:38

Обрушение здания в Мадриде унесло жизни архитектора и трёх рабочих

Фото: Istock/IrKiev

В Мадриде обрушилось шестиэтажное здание, которое реконструировали. В результате погибла архитектор Лаура Родригес Сабин. Инцидент произошёл 7 октября. Об этом сообщает издание Need to Know.