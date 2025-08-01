Южная Корея и США планируют лишить КНДР ядерного оружия
Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён и государственный секретарь США Марко Рубио на встрече в Вашингтоне подтвердили свою приверженность цели полной денуклеаризации Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Об этом сообщается на официальном сайте Госдепартамента США.
«Министр иностранных дел Южной Кореи и госсекретарь США договорились твёрдо придерживаться цели, состоящей в полной денуклеаризации Северной Кореи, одновременно укрепляя совместную обороноспособность», – заявили в южнокорейском министерстве иностранных дел.В рамках переговоров Чо Хён и Марко Рубио также обсудили развитие трёхстороннего сотрудничества между Южной Кореей, США и Японией. Стороны отметили важность укрепления взаимодействия в сфере безопасности и обмена разведданными для противостояния ядерной угрозе со стороны Пхеньяна.
Контекст переговоров усиливается напряжённостью в регионе: в феврале текущего года лидер КНДР Ким Чен Ын призвал быть в полной готовности к использованию ядерного оружия, что вызвало обеспокоенность в международном сообществе и побудило страны-союзницы активизировать усилия по сдерживанию.
Южная Корея и США подчёркивают, что сотрудничество и единая позиция трёх ключевых держав – Сеула, Вашингтона и Токио – являются важным фактором для достижения устойчивого мира и безопасности в регионе.