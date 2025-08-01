Южная Корея и США планируют лишить КНДР ядерного оружия

01 августа 2025, 11:01

Фото: iStock/Gerasimov174

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён и государственный секретарь США Марко Рубио на встрече в Вашингтоне подтвердили свою приверженность цели полной денуклеаризации Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Об этом сообщается на официальном сайте Госдепартамента США.







«Министр иностранных дел Южной Кореи и госсекретарь США договорились твёрдо придерживаться цели, состоящей в полной денуклеаризации Северной Кореи, одновременно укрепляя совместную обороноспособность», – заявили в южнокорейском министерстве иностранных дел.