КНДР отвергла переговоры с Южной Кореей несмотря на «примирительные шаги» Сеула
Ким Ё Чжон заявила об отказе КНДР от диалога с РК из-за политики поглощения
КНДР официально отказалась от переговоров с Республикой Корея, заявив через заместителя завотделом ЦК Трудовой партии Ким Ё Чжон, что новый президент РК Ли Чжэ Мён продолжает курс на «объединение путём поглощения» при сохранении военного союза с США.
В распространённом Центральным телеграфным агентством Кореи заявлении Ким Ё Чжон — сестры лидера КНДР и ключевой фигуры в руководстве страны — признаются некоторые позитивные шаги Сеула: прекращение пропагандистского вещания через громкоговорители, запрет на разбрасывание листовок и допуск ограниченного числа южнокорейских туристов в КНДР.
Однако в Пхеньяне считают, что эти меры не меняют сути политики РК: «На самом деле его слепая вера в союз с США и конфронтационная линия ничем не отличаются от курса его предшественника».В КНДР пришли к выводу, что предложения Сеула — лишь тактический манёвр, а Ли Чжэ Мён «помешан на объединении путём поглощения». Любые переговоры бесполезны, так как РК в одностороннем порядке объявила КНДР главным противником.