КНДР отвергла переговоры с Южной Кореей несмотря на «примирительные шаги» Сеула

28 июля 2025, 04:32

Ким Ё Чжон заявила об отказе КНДР от диалога с РК из-за политики поглощения

Ким Чен Ын (Фото: www.kremlin.ru)

КНДР официально отказалась от переговоров с Республикой Корея, заявив через заместителя завотделом ЦК Трудовой партии Ким Ё Чжон, что новый президент РК Ли Чжэ Мён продолжает курс на «объединение путём поглощения» при сохранении военного союза с США.





В распространённом Центральным телеграфным агентством Кореи заявлении Ким Ё Чжон — сестры лидера КНДР и ключевой фигуры в руководстве страны — признаются некоторые позитивные шаги Сеула: прекращение пропагандистского вещания через громкоговорители, запрет на разбрасывание листовок и допуск ограниченного числа южнокорейских туристов в КНДР.





Однако в Пхеньяне считают, что эти меры не меняют сути политики РК: «На самом деле его слепая вера в союз с США и конфронтационная линия ничем не отличаются от курса его предшественника».