Украинец открыл стрельбу в McDonald's

07 августа 2025, 12:39

В Черкассах мужчина открыл стрельбу и забаррикадировался в туалете McDonald's

Фото: iStock/ipopba

Мужчина устроил стрельбу в McDonald’s в украинском городе Черкассы. Об этом пишут украинские СМИ.