Украинец открыл стрельбу в McDonald's
В Черкассах мужчина открыл стрельбу и забаррикадировался в туалете McDonald's
Мужчина устроил стрельбу в McDonald’s в украинском городе Черкассы. Об этом пишут украинские СМИ.
Уточняется, что подозреваемый забаррикадировался в туалете ресторана McDonald's. Всех посетителей эвакуировали.
На месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов и врачи. На данный момент силовики проводят операцию по задержанию стрелявшего.
О пострадавших информации пока не поступало.
