В Китае при обрушении подвесного моста погибли пять человек
В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая 6 августа произошла трагедия — в результате обрушения подвесного моста погибли пять человек, 24 получили травмы, сообщил отдел пропаганды парткома Или-Казахского автономного округа.
По данным парткома, опубликованным в WeChat, причиной ЧП стал разрыв одного из несущих тросов. Это привело к наклону конструкции, в результате чего находившиеся на мосту люди сорвались вниз.
Все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения, пациентам ничего не угрожает. Власти временно закрыли туристическую зону для посещения. В настоящее время проводятся работы по ликвидации последствий трагедии, параллельно ведётся расследование причин происшествия.
