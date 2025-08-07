Россиянина убили и расчленили по заказу всего за пять тысяч рублей

07 августа 2025, 13:03

В Иркутской области организатора заказного убийства приговорили к 18 годам колонии

Фото: Istock/Dmytro Diedov

В Иркутской области вынесли приговор мужчине, организовавшему жестокое убийство по найму. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.