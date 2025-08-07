Россиянина убили и расчленили по заказу всего за пять тысяч рублей
В Иркутской области вынесли приговор мужчине, организовавшему жестокое убийство по найму. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
Суд признал 61-летнего подсудимого виновным в организации убийства, совершённого группой лиц по предварительному сговору за денежное вознаграждение.
Преступление произошло ещё в сентябре 1998 года — тогда мужчина предложил двум своим знакомым расправиться с местным жителем, с которым у него произошёл конфликт. За убийство он пообещал заплатить пять тысяч рублей.
Жертву обманом заманили в машину и вывезли за город. На берегу реки напарники ударили его битой по голове, после чего задушили. Чтобы скрыть следы преступления, они расчленили тело, часть останков спрятали в лесу, а остальные — сбросили в воду.
Преступление долго оставалось нераскрытым. Лишь спустя годы, в ходе повторных допросов свидетелей и совместной работы СК и МВД, удалось установить всех участников. Организатор приговорён к 18 годам строгого режима, дела его подельников рассматриваются отдельно.
