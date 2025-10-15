Россиянка родила на высоте 10 тысяч метров
На борту самолёта, следовавшего из Екатеринбурга в Самарканд, у 19-летней пассажирки начались роды на высоте 10 тысяч метров. Об этом рассказала россиянка Оксана, которая впервые летела бизнес-классом и оказалась рядом в этот сложный момент.
В беседе с Telegram-каналом SHOT девушка рассказала, что молодая роженица подошла к бортпроводницам с жалобой на сильные боли в животе. К счастью, на борту оказались врач-невролог и фельдшер, которые диагностировали схватки и оказали помощь.
Пока медики и бортпроводницы помогали женщине, Оксана несколько часов присматривала за её 10-месячным малышом и поддерживала маму, помогая дышать во время схваток.
После приземления в Самарканде роженицу вместе с ребёнком доставили в роддом для дальнейшего наблюдения и оказания необходимой медицинской помощи.
