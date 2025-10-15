Россиянка родила на высоте 10 тысяч метров

15 октября 2025, 17:48

SHOT: у россиянки начались роды в самолёте, на высоте 10 тысяч метров

Фото: iStock/ViktorCap

На борту самолёта, следовавшего из Екатеринбурга в Самарканд, у 19-летней пассажирки начались роды на высоте 10 тысяч метров. Об этом рассказала россиянка Оксана, которая впервые летела бизнес-классом и оказалась рядом в этот сложный момент.