«Это бесценно»: Анатолий Руденко стал отцом во второй раз: у актёра родился сын Леон

14 октября 2025, 20:39

Актёры Анатолий Руденко и Елена Дудина стали родителями сына

Елена Дудина, Анатолий Руденко и новорождённый сын Леон (Фото: Instagram* / @elena_dudina_official)

У 43-летнего актёра Анатолия Руденко радостное событие — в семье родился сын. Мальчик появился на свет 13 октября и получил имя Леон.





Супруга актёра, Елена Дудина, поделилась первым снимком из роддома и выразила благодарность мужу за заботу и поддержку.





«Толя, моя любовь, я от всего сердца благодарю тебя. За эти 9 месяцев, которые мы были "беременны" вместе, за твою бесконечную заботу, поддержку и любовь. И за то, что вчера ты был со мной с самого начала до самого конца, проходя все этапы встречи с сыном. Это бесценно», — написала она.