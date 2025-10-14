«Это бесценно»: Анатолий Руденко стал отцом во второй раз: у актёра родился сын Леон
Актёры Анатолий Руденко и Елена Дудина стали родителями сына
У 43-летнего актёра Анатолия Руденко радостное событие — в семье родился сын. Мальчик появился на свет 13 октября и получил имя Леон.
Супруга актёра, Елена Дудина, поделилась первым снимком из роддома и выразила благодарность мужу за заботу и поддержку.
«Толя, моя любовь, я от всего сердца благодарю тебя. За эти 9 месяцев, которые мы были "беременны" вместе, за твою бесконечную заботу, поддержку и любовь. И за то, что вчера ты был со мной с самого начала до самого конца, проходя все этапы встречи с сыном. Это бесценно», — написала она.Елена решилась на вторую беременность в 36 лет. У пары также есть старшая дочь, 13-летняя Милена.
Напомним, что в прошлом году Руденко оказался в центре скандала в связи с запрещёнными веществами, но супруги смогли пройти этот трудный период вместе и, похоже, начали новую страницу в жизни.