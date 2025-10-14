«Дом наполнился слезами счастья»: Сергей Сафронов встретил жену из роддома

14 октября 2025, 23:09

Иллюзионист Сергей Сафронов забрал жену и новорождённую дочь из роддома

Сергей Сафронов с супругой Екатериной (Фото: Instagram* / @safronov_sergey)

Иллюзионист Сергей Сафронов поделился радостным событием — он забрал из роддома супругу Екатерину и новорождённую дочь Оливию.





В своём блоге артист опубликовал трогательные фотографии, на которых вместе с женой держит малышку на руках.





«Сегодня наша дочка переступила порог своего дома. Вернее, перелетела порог на моих руках. С её появлением дом наполнился слезами счастья», — написал Сафронов.