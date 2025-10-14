«Дом наполнился слезами счастья»: Сергей Сафронов встретил жену из роддома
Иллюзионист Сергей Сафронов поделился радостным событием — он забрал из роддома супругу Екатерину и новорождённую дочь Оливию.
В своём блоге артист опубликовал трогательные фотографии, на которых вместе с женой держит малышку на руках.
«Сегодня наша дочка переступила порог своего дома. Вернее, перелетела порог на моих руках. С её появлением дом наполнился слезами счастья», — написал Сафронов.По словам Сергея, его жена Екатерина очень нежно переживает первые дни материнства и не может сдержать эмоций. Артист добавил, что их старшая дочь Алиса с нетерпением ждала появления сестрёнки и заранее подготовила для неё комнату.
Сафронов признался, что, узнав о беременности супруги, был на «седьмом небе от счастья».