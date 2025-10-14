«Прыгала на физкультуре»: 14-летняя школьница едва не родила во время урока

14 октября 2025, 15:41

В Актобе школьница скрывала беременность, едва не родив на уроке

Фото: Istock/KatarzynaBialasiewicz

В Актюбинской области Республики Казахстан 14-летняя школьница родила ребёнка после того, как почувствовала себя плохо во время урока. Инцидент произошёл в Уилском районе. Подробности сообщает «Актобе Таймс».