«Прыгала на физкультуре»: 14-летняя школьница едва не родила во время урока

В Актобе школьница скрывала беременность, едва не родив на уроке
Фото: Istock/KatarzynaBialasiewicz

В Актюбинской области Республики Казахстан 14-летняя школьница родила ребёнка после того, как почувствовала себя плохо во время урока. Инцидент произошёл в Уилском районе. Подробности сообщает «Актобе Таймс».



На уроке у девочки началась резкая боль в животе. Несовершеннолетнюю доставили в больницу, где врачи констатировали у неё 39-ю неделю беременности. Вскоре у подростка начались роды. 13 октября она родила мальчика.

По словам директора учебного заведения, школьница всегда регулярно посещала занятия, была активной и недавно даже выступала на концерте. Ни педагоги, ни родственники не знали о её беременности.

После инцидента правоохранители возбудили уголовное дело и задержали подозреваемого — неродного дедушку девочки. Началось досудебное расследование. Комиссия выясняет, почему медосмотр не выявил беременность школьницы. Состояние девушки удовлетворительное, новорожденного забрали родственники.

Ольга Щелокова

