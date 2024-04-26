Россиянка, родившая дочь в 51 год и ставшая бабушкой через неделю, пожаловалась на медиков

Самыми высокооплачиваемыми профессиями в России по данным на апрель 2024 года стали IT-специалисты и геодезисты. Также в первом квартале произошел рост зарплатных предложений в сфере услуг. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные российских сервисов по поиску работы Headhunter и «Работа.ру».