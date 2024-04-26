Россиянка, родившая дочь в 51 год и ставшая бабушкой через неделю, пожаловалась на медиков

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Жительница Краснодара установила рекорд в России, родив двух детей с разницей в 34 года и став бабушкой через неделю после рождения своей второй дочери. Историю 52-летней Светланы рассказывает Woman.ru.
Женщина всегда хотела стать мамой во второй раз, но идее об усыновлении не удалось сбыться. Ее первый супруг скончался, когда их сыну было всего пять лет. Сейчас она счастлива в браке с мужчиной, который моложе ее на 21 год. Её сын, Сергей, смог поладить с отчимом, несмотря на разницу в возрасте.
Светлана родила здорового ребенка, однако пожаловалась на отношение врачей, которые предвзято относились к позднему материнству.
Жизнь Светланы сложилась удивительным образом, ведь через неделю после родов она стала еще и бабушкой. У ее сына родился первенец.
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Светлана родила здорового ребенка, однако пожаловалась на отношение врачей, которые предвзято относились к позднему материнству.
«Врачи меня гнобили, им казалось, что из-за возраста я должна обязательно сдавать какие-то новые анализы и тесты. Я легла в роддом раньше, чем это было нужно, хотя у меня все было хорошо. Врачи давили, запугивали, что что-то случится», — поделилась россиянка.К счастью, благодаря поддержке супруга, все прошло хорошо.
Жизнь Светланы сложилась удивительным образом, ведь через неделю после родов она стала еще и бабушкой. У ее сына родился первенец.
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Алина Юрчак