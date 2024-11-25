Россиянка сфотографировала редкий гриб «ледяные волосы»

Фото: iStock/ robertson_
Жительница Курской области сфотографировала редкий гриб в лесу — «ледяные волосы». Кадры своей находки женщина опубликовала в группе «Курские грибники, грибы, ягоды» во «ВКонтакте».
На фотографиях можно увидеть, как на древесине лежит снег странного вида — он похож на длинные тонкие белые волосы. Своими впечатлениями жительница Курской области поделилась в социальных сетях.
Жительнице Курской области удалось увидеть «ледяные волосы», также известные как «ледяная шерсть» или «морозная борода». Это особый тип льда, он формируется на гниющей древесине и походит на тонкие волосы. Для того, чтобы он образовался, нужны определенные условия — отрицательная температура, высокая влажность, а ещё влажная валежная древесина.
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«Вот так интересно снег в лесу лежит на ветках. Я такое видела впервые. Издали казалось, что белая бумага. Жаль видео не сняла, когда дотрагиваешься и все рассыпается», — обратила внимание россиянка.
Жительнице Курской области удалось увидеть «ледяные волосы», также известные как «ледяная шерсть» или «морозная борода». Это особый тип льда, он формируется на гниющей древесине и походит на тонкие волосы. Для того, чтобы он образовался, нужны определенные условия — отрицательная температура, высокая влажность, а ещё влажная валежная древесина.
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Ольга Енгалычева