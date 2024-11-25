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Россиянка сфотографировала редкий гриб «ледяные волосы»

Фото: iStock/ robertson_

Фото: iStock/ robertson_

Жительница Курской области сфотографировала редкий гриб в лесу — «ледяные волосы». Кадры своей находки женщина опубликовала в группе «Курские грибники, грибы, ягоды» во «ВКонтакте».
На фотографиях можно увидеть, как на древесине лежит снег странного вида — он похож на длинные тонкие белые волосы. Своими впечатлениями жительница Курской области поделилась в социальных сетях.

«Вот так интересно снег в лесу лежит на ветках. Я такое видела впервые. Издали казалось, что белая бумага. Жаль видео не сняла, когда дотрагиваешься и все рассыпается», — обратила внимание россиянка.



Жительнице Курской области удалось увидеть «ледяные волосы», также известные как «ледяная шерсть» или «морозная борода». Это особый тип льда, он формируется на гниющей древесине и походит на тонкие волосы. Для того, чтобы он образовался, нужны определенные условия — отрицательная температура, высокая влажность, а ещё влажная валежная древесина.

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Психолог Наумова раскрыла, как справиться с выгоранием у детей
Психолог Наумова рекомендовала следить за режимом ребёнка
25 ноября 2024, 19:16

Фото: iStock/Sneksy

Детский и семейный психолог Наталья Наумова заявила, что при высокой учебной нагрузке важно не допустить психологического выгорания у ребёнка, чего можно достичь с помощью правильного режима дня, наличия свободного времени и хобби, которое может увлечь.
«Важно следить за режимом ребёнка, чтобы у него была возможность отдыхать, мечтать, играть, встречаться с друзьями, двигаться, заниматься творчеством, посещать спортивные секции. В таком случае дети будут себя чувствовать наполненными, так как переключение видов деятельности будет помогать им отдыхать. А полностью погружаться только в учебную деятельность невозможно», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Наумова.

А нейропсихолог и клинический психолог Светлана Колобова напомнила о роли психолога для здоровья и качества жизни человека.

«Если у человека заканчивается собственный ресурс, психолог оказывает ему необходимую помощь для того, чтобы тот по-другому взглянул на то, ради чего ему жить, а значит, он будет понимать, как. Что даёт психолог? Это надежда, это вера в спасение, вера в успех», — приводит Pravda.Ru объяснение специалиста.

Ранее психолог Дарья Дугенцова заявила, что наличие у человека домашних животных позитивно влияет на его психоэмоциональное состояние, а также избавляет его от чувства одиночества.

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#здоровье
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В Ленинском округе поздравили с Днём матери жён и матерей участников СВО
25 ноября 2024, 19:15

Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.

Встречу с членами семей участников специальной военной операции провели в Ленинском городском округе, в ходе встречи с участницами обсудили решение важных для них вопросов и поздравили с Днём матери, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Вопросов много, в том числе серьезных, на уровне министерства обороны. Будем подключать к их решению военных юристов. Но много и бытовых, повседневных задач. Постараемся вместе с руководством муниципалитета решить их на местном уровне», — сказал инициатор встречи, депутат Мособлдумы Владимир Жук.
Он подчеркнул, что все обращения были зафиксированы, и в ближайшее время их проработают. В завершении встречи супругам и матерям бойцов подарили сладкие подарки, цветы и открытки.

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Более 100 школьников из Ленинского округа представили богатство страны

Активистка из Ленинского округа выиграла конкурс «Лидеры Подмосковья»
#ленинский городской округ
#день матери
#сво
#поздравление
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Более 100 школьников из Ленинского округа представили богатство страны
25 ноября 2024, 18:48

Фото: пресс-служба главы Ленинского г.о.

Муниципальный фестиваль «Мы разные — в этом наше богатство», подготовленный Советом обучающихся, прошёл в Ленинском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба главы муниципалитета Станислава Каторова.
Отмечается, что в мероприятии принято участие свыше 100 участников из шести общеобразовательных учреждений округа, которые представили национальное богатство России.

По словам организатора мероприятия, советника директора по воспитанию Лопатинской школы Людмилы Шуст, к этому проекту школа готовилась достаточно долго. Был проведён социологический опрос, итоги которого показали, что в школе обучаются дети 21 национальности. В результате в фестивале поучаствовали 13 команд из Лопатинской школы и ещё пять – из других школ округа.

Фото: пресс-служба главы Ленинского г.о.

Такой фестиваль в подмосковном округе проходит уже второй раз. Победителем стала команда из Видновской гимназии, на втором месте оказались ученики Володарской школы, а закрыли тройку лидеров ребята из Видновской школы №10.

Ученики Лопатинской школы стали лучшими в номинациях «Сохраняя традиции» и «Мы всегда ВМЕСТЕ». Также за участие были отмечены команды из образовательного центра «Успех» и Бутовской школы №1.

«Только делая добро, мы сделаем и нашу школу, и наш округ, и нашу страну, и наш мир лучше. Я верю, что вы будете в этом первые», — добавила директор Лопатинской школы Ленинского округа Инга Фархатова.
Организаторы подготовили для всех участников фестиваля различные активности. Ребята освоили образовательную программу по основам социального проектирования, подготовленную советником директора Лопатинской школы.

По итогам фестиваля, все участники получили дипломы и памятные подарки.

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#ленинский городской округ
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#школы
#опрос
#мероприятия
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Стала известна причина перестановок в руководстве АО «Туполев»
Руководители «Яковлева» и «Туполева» покидают свои посты
25 ноября 2024, 18:48

Фото: iStock/Heychli

Большие кадровые перестановки произошли сегодня, 25 ноября, в АО «Туполев» и ПАО «Яковлев», где свои посты потеряли Константин Тимофеев и Андрей Богинский. Их места займут замгендиректора ОАК Александр Бобрышев и руководитель ПАО «ОАК» Вадим Бадеха соответственно.
Советник премьер-министра Татарстана Назир Киреев в беседе с «Татар-информ» отметил, что в корпорации решили сделать ставку на опыт 75-летнего Бобрышева, который с 2009 по 2014 год уже руководил «Туполевым». По его мнению, на выбор также повлияло то, что вся карьера Бобрышева связана с авиацией.

Киреев считает, что такие перемены обусловлены необходимостью развивать импортозамещение и запуск серийного производства отечественной авиации.
«В России фактически полностью прекратили выпуск гражданской авиационной техники по всему модельному ряду: местных линий, региональных, ближнемагистральных, магистральных и дальнемагистральных. 95% пассажиров российских авиакомпаний перевозят на иномарках и 90% грузов перевозят на иномарках. Такое даже представить трудно было лет 25-30 лет назад, потому что каждый четвертый самолет в 1990 году в небе над планетой был советским», — подчеркнул он.
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#выбор
#рабочие места
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Активистка из Ленинского округа выиграла конкурс «Лидеры Подмосковья»
25 ноября 2024, 18:41

Фото: istockphoto.com/nonnie192

Победу на конкурсе «Лидеры Подмосковья» по итогам всех его этапов одержала активистка из Ленинского городского округа, ученица Володарской школы Екатерина Сорокина, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Нас распределили по командам, чтобы придумать идею спортивно-массового проекта, который будет способствовать развитию спорта среди молодежи. Вся команда себя хорошо показала, мы четко распределили обязанности и достойно защитили свой проект «спорт-интенсив», — рассказала Екатерина Сорокина.
Отмечается, что всего в конкурсе «Лидеры Подмосковья», организованном российским движением детей и молодежи «Движение Первых», приняли участие 400 человек, в финал вышел 131 участник. По итогам конкурса победителей наградили ценными призами и сертификатами.

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#ленинский городской округ
#конкурс
#школьники
#движение
#московская область
#подмосковье
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В Ленинском округе выполнили программу модернизации детских площадок
25 ноября 2024, 18:34

Фото: пресс-служба главы Ленинского г.о.

В Ленинском городском округе завершилась запланированная на 2024 год программа установки детских игровых площадок, в ходе которой были обновлены или построены заново 16 объектов. Об этом сообщили в пресс-службе главы округа.
«Сами детские площадки сделаны еще в октябре, а сейчас полностью привели в порядок территорию вокруг них. Два больших игровых комплекса установили по программе губернатора Московской области – на улице Школьной в Видном и в деревне Тарычево. Еще 14 площадок выполнены за счёт средств местного бюджета в рамках программы комплексного благоустройства дворовых территорий», – уточнил начальник отдела благоустройства администрации Ленинского г.о. Михаил Лосев.

Отмечается, что несколько новых детских площадок поставили в посёлках Володарского и Развилка, а также на проспекте Ленинского Комсомола и на Петровском проезде в Видном. Часть из этих объектов были обновлены, остальные – новые.

Председатель совета одного из жилых домов в Видном Татьяна Лисицына поделилась впечатлениями о новых площадках. Она подчеркнула, что родители особенно оценили, что площадка зонирована по возрастам. Так, на ней имеются отдельные элементы для самых маленьких – это песочница, невысокая горка и игровой домик, и для более взрослых – баскетбольное кольцо и лазилки.

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#ленинский городской округ
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#подмосковье
#дети
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«Загнала в гроб»: дочь Левкина опровергла слухи о его смерти от рака, кто на самом деле виновен в гибели экс-солиста «На-На»
25 ноября 2024, 18:28

Вдова Владимира Левкина Марина с дочерью Никой (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

17 ноября на 58-м году жизни скончался певец Владимир Левкин. В начале 2000-х годов у него был диагностирован рак, который он сумел победить. Причиной его смерти назвали рецидив заболевания, однако дочь экс-солиста группы «На-На» Виктория опровергла эту информацию и заявила, что намерена добиваться расследования. Подробности – в материале «Радио 1».

Причины смерти Левкина


Владимира Левкина в середине ноября доставили в больницу с подозрением на пневмонию. На следующий день музыканта отправили в реанимацию в связи с обострением основного заболевания — лейкоза. Вероятно, именно оно и послужило причиной гибели.

Рак у Левкина рецидивировал в 2013 году, но тогда ему удалось справиться с этой тяжелой болезнью. Поэтому близкие артиста сомневаются, что именно недуг стал причиной его смерти, и предполагают возможность врачебной ошибки.
«Я хочу опровергнуть все, что написано в СМИ. Он хорошо себя чувствовал! Он не умер от рака. Это не рак!», — заявила старшая дочь знаменитости в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

Согласно заключению, официальной причиной смерти Владимира Левкина названа пневмония. Однако все документы из медицинского учреждения будут тщательно проверены судьей.

Скорая помощь забрала артиста в ночь с четверга на пятницу из-за головной боли и кашля. Хотя кашель беспокоил Левкина уже некоторое время, это не помешало ему успешно выступить на концерте 1 ноября. По словам близких Левкина, он надеялся вскоре вернуться домой из больницы. Однако в субботу его перевели в реанимацию, а в воскресенье он скончался.

Также стало известно, что за несколько дней до своей смерти исполнитель посетил пластического хирурга и прошел несколько процедур по уходу за собой.

Пластический хирург Дарья Фетисова сообщила в эфире программы, что видела Владимира Лёвкина 12 ноября. Он пришел на осмотр в клинику и признался, что ощущает небольшую слабость. Хирург предложила отложить запланированные уходовые процедуры до полного выздоровления, но певец настаивал на своем. Температура была в норме, поэтому процедуры все-таки провели.

Наследница Левкина настаивает, состояние отца было удовлетворительным и то, что на самом деле привело к его гибели, предстоит выяснить.


Певец Владимир Левкин с супругой Мариной (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Первое интервью вдовы Левкина обернулось скандалом


Поводом для нового обсуждения причин смерти Левкина стало первое интервью вдовы музыканта, которое она дала Вадиму Такменеву в программе «Центральное телевидение» на НТВ. Оказалось, что Марина Левкина рассказала, что сама настояла на том, чтобы Левкин сделал пластическую операцию для омоложения.

«Вот это да! У мужа онкология, хоть и в ремиссии, а она заставляет его делать пластику. Получается, подтолкнула его к этому... А так, может, он ещё и пожил бы», «Загнала в гроб мужика», — поделились мнением поклонники.

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Обвинения в адрес группы «На-На»


Марина Левкина также выразила недовольство в адрес группы «На-На» и её лидера Бари Алибасова, утверждая, что ни один из участников коллектива не помог семье в организации похорон. Вдова поблагодарила всех, кто оказал ей поддержку в организации траурной церемонии, но подчеркнула, что «это не был коллектив группы.

Важно отметить, что после ухода Владимира Левкина из коллектива отношения между участниками действительно стали напряжёнными. Особенно это касалось Бари Алибасова, который известен своей эксцентричностью и склонностью к скандалам. Узнав о смерти своего бывшего подопечного, он заявил:

«С тех пор как он покинул группу, никто ничего не знал о нём. Мы вообще не слышали о нём, пока он был жив».

Один из участников группы «На-На», Владимир Политов, также считает, что не следует смешивать личные и профессиональные отношения. По его мнению, претензии вдовы Владимира Левкина являются несправедливыми.

«Это были исключительно деловые отношения. Мы общались нормально на человеческом уровне. Я сразу написал Марусе, что если потребуется какая-либо помощь с нашей стороны, мы готовы её оказать», — отметил он.

Такого же мнения придерживаются и другие участники коллектива: Вячеслав Жеребкин и Михаил Игонин.

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В Дубне на уборку последствий снежного циклона вывели более 40 единиц техники
25 ноября 2024, 18:26

Фото: istockphoto.com/Bruskov

Более 70 коммунальщиков и свыше 40 единиц техники круглосуточно работали в Дубне для ликвидации последствии циклона «Каэтано», который принёс в столичный регион мокрый снег, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В ночь с пятницы на субботу коммунальщики приступили к расчистке дворов, улиц, автобусных остановок и подходов к учреждениям социальной сферы. В среднем за день коммунальщикам удавалось очистить более 60 км автомобильных и дворовых дорог», — рассказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.
Отмечается, что в этом году в Дубне не были заключены контракты с подрядчиками на уборку улиц, все работы проводятся силами муниципального бюджетного учреждения «ЖКУ». С начала года автопарк коммунальщиков пополнился десятью единицами техники: для уборки было закуплено два экскаватора-погрузчика, три «Газели», два мини-погрузчика, один самосвал и два трактора.

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#коммунальные службы
#уборка
#снег
#снегоуборочная техника
#максим тихомиров
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Казань признали лучшей в РФ среди городов-миллионников для гостиничного бизнеса
25 ноября 2024, 18:26

Фото: iStock/RAndrey

Казань назвали лучшим городом России для ведения гостиничного бизнеса среди городов-миллионников. Об этом сообщила директор городского Комитета по развитию туризма Дарья Санникова. По ее словам, количество хостелов и гостиниц выросло на 121 единицу за последние десять лет.
«Это уже вторая почетная награда для города в рамках данной премии. В первый раз мы получили ее в 2022. Победа Казани – это общая победа всей сферы гостеприимства города», — приводят слова Санниковой в «Татар-информ».
Директор также подчеркнула, что в финале Национальной гостиничной премии 2024 года боролись 186 участников в 42 номинациях. Победа Казани, по ее мнению, стала важным этапом в усилении привлекательности города для инвесторов, а также открыла новые горизонты для продвижения.

Ранее исследование показало, что Казань заняла четвертое место в рейтинге городов, где хотели бы пожить большинство россиян. 74% человек из всех городов страны хотели бы пожить в Санкт-Петербурге. Далее в этом рейтинге идут Краснодар, Москва, Казань и Нижний Новгород. Каждый из этих населенных пунктов получил 60%, 58%, 52% и 41% голосов жителей страны соответственно.

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