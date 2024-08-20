В Московском областном центре крови назвали три безусловно съедобных гриба

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В Московской области стартовал сезон сбора осенних грибов. Эксперты Роскачества включили их в список самых полезных сезонных продуктов.
В лесных грибах много белка. Они укрепляют иммунитет, защищают сердце и сосуды, снижают уровень сахара в крови, сообщила эпидемиолог Московского областного центра крови Елена Буданова.
Однако, чтобы не навредить здоровью, употреблять грибы надо правильно.
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«Протеином богаты белые грибы, рыжики, подосиновики, подберёзовики. В лисичках много витамина D, витаминов А, цинка и селена. В вешенках и в белых грибах также немало витаминов В2 и В3», – отметила Буданова, слова которой приводят в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Однако, чтобы не навредить здоровью, употреблять грибы надо правильно.
«Чтобы избежать отравления, надо помнить: безусловно съедобных гриба только три. Это белый, груздь настоящий и рыжик обыкновенный. Все остальные – максимум условно-съедобные. Их сначала нужно отварить минимум 45 минут, дважды меняя воду», – сказала специалист.Она также предупредила, что ни в коем случае нельзя пробовать сырой гриб на вкус.
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Лора Луганская