Россиянка случайно купила лотерейный билет и разбогатела на 333 млн рублей
Товаровед из Тюмени выиграла треть миллиарда рублей в лотерее «Русского лото»
В Тюменской области россиянка Татьяна Бутакова выиграла 333 333 333 рубля в лотерею, передает РИА Новости.
Лотерейный билет она приобрела в торговом центре Тюмени, хотя изначально это не входило в её планы. Полученные средства женщина планирует направить на приобретение жилья, поездку и улучшение своего здоровья.
Всю свою жизнь Татьяна зарабатывала своим трудом: начинала как товаровед, затем стала директором продуктового магазина. В последнее время она работает кладовщиком в медицинском учреждении.
Читайте также: