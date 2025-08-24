Россиянка спустя почти три года нашла свою пропавшую собаку
Жительница Омска спустя 2 года и 8 месяцев воссоединилась со своей собакой по кличке Герда, которая бесследно исчезла после того, как была отдана на передержку. Об этом рассказало издание МК.RU.
История началась в январе 2023 года, когда хозяйка из-за проблем со здоровьем временно передала Герду на платную передержку. Однако вскоре «временная» хозяйка перестала выходить на связь, меняла номера телефонов, переезжала. В итоге стало известно, что собаку попросту выбросили на улицу.
С тех пор женщина не прекращала поиски: развешивала объявления, публиковала посты в соцсетях, предлагала вознаграждение. Надежда угасала, но спустя почти три года случилось невероятное – Герда нашлась.
Женщина в соцсетях поблагодарила всех неравнодушных за помощь в поисках питомца.
Пользователи сети растрогались историей воссоединения и массово поддержали хозяйку добрыми словами. Многие называют это настоящим новогодним чудом – только в августе.
Читайте также: