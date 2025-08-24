Россиянка спустя почти три года нашла свою пропавшую собаку

24 августа 2025, 21:29

МК.RU: жительница Омска нашла свою пропавшую собаку спустя почти три года

Фото: iStock/Katerina_Brusnika

Жительница Омска спустя 2 года и 8 месяцев воссоединилась со своей собакой по кличке Герда, которая бесследно исчезла после того, как была отдана на передержку. Об этом рассказало издание МК.RU.