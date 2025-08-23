«Нашлась за 5 минут»: Сервис «Госуслуги» вернул хозяину пропавшую собаку
Житель Подмосковья с помощью «Госуслуг» за 5 минут нашёл пропавшего пса
В Подмосковье с помощью онлайн-сервиса на портале «Госуслуги» был найден потерявшийся питомец. Как сообщил телеканал «Россия 1», хозяину собаки по кличке Булка, Артёму Жмакову, удалось обнаружить животное в течение пяти минут после размещения объявления о пропаже.
Сервис, который в настоящее время функционирует в тестовом режиме на территории Московской области, использует для поиска технологию распознавания изображений на основе искусственного интеллекта. По информации владельца, собака испугалась громких звуков во время прогулки и убежала.
Артём отметил, что реакция сервиса была практически мгновенной.
«Я даже не ожидал, что через 5-10 минут уже придёт какая-то обратная связь о том, что питомец найден. Считаю, что ситуация для нас закончилась положительно», — рассказал парень.Жмаков добавил, что даже не успел сильно испугаться за потерявшегося питомца.
