«Нашлась за 5 минут»: Сервис «Госуслуги» вернул хозяину пропавшую собаку

23 августа 2025, 18:41

Житель Подмосковья с помощью «Госуслуг» за 5 минут нашёл пропавшего пса

Фото: Istock/Remains

В Подмосковье с помощью онлайн-сервиса на портале «Госуслуги» был найден потерявшийся питомец. Как сообщил телеканал «Россия 1», хозяину собаки по кличке Булка, Артёму Жмакову, удалось обнаружить животное в течение пяти минут после размещения объявления о пропаже.





Сервис, который в настоящее время функционирует в тестовом режиме на территории Московской области, использует для поиска технологию распознавания изображений на основе искусственного интеллекта. По информации владельца, собака испугалась громких звуков во время прогулки и убежала.



Артём отметил, что реакция сервиса была практически мгновенной.

«Я даже не ожидал, что через 5-10 минут уже придёт какая-то обратная связь о том, что питомец найден. Считаю, что ситуация для нас закончилась положительно», — рассказал парень.