Россиянка стала трижды мамой в 60 лет, несмотря на опухоль
В Москве 60-летняя женщина стала матерью в третий раз. Роды прошли в многопрофильном центре «Коммунарка» с участием нескольких бригад специалистов, сообщает MSK1.RU со ссылкой на департамент здравоохранения столицы.
Пациентка Марина, кандидат биологических наук и сотрудница РУДН, профессионально занимается изучением процессов старения. Еще в 2010 году она приняла решение заморозить собственные яйцеклетки.
Спустя 15 лет, уже воспитывая двух сыновей, женщина обратилась в центр женского здоровья в Щербинке для проведения процедуры ЭКО. Беременность протекала без осложнений, однако на 38-й неделе врачебный консилиум принял решение о проведении кесарева сечения из-за диагностированной у пациентки миомы матки.
Операция прошла с привлечением сосудистых хирургов и урологов. Чтобы избежать травмирования мочеточника, медики выполнили стентирование. После извлечения ребенка хирурги удалили доброкачественную опухоль и восстановили анатомическую структуру матки.
Мальчик родился здоровым 30 июля. Спустя несколько дней Марина отметила свой 61-й день рождения.
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