Россиянка стала трижды мамой в 60 лет, несмотря на опухоль

04 сентября 2026, 19:27

У женщины в Москве родился сын за несколько дней до 61-летия

Фото: istockphoto/gorodenkoff

В Москве 60-летняя женщина стала матерью в третий раз. Роды прошли в многопрофильном центре «Коммунарка» с участием нескольких бригад специалистов, сообщает MSK1.RU со ссылкой на департамент здравоохранения столицы.