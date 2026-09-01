Новорожденному подарили машину в Подмосковье
В Дмитрове городские власти вручили новорожденному мальчику ключи от автомобиля в честь 872-летия города. Об этом стало известно 31 августа.
Акцию, организованную администрацией округа совместно с Дмитровской больницей, приурочили к юбилейной дате: подарок получил 872-й ребенок, родившийся в местном роддоме с начала года. Им стал мальчик, появившийся на свет 26 числа.
Для его матери это уже четвертые роды, и все они прошли в этом же роддоме. Глава округа Михаил Шувалов лично вручил родителям ключи от новой «Лады Искры». Главный врач Дмитровской больницы поздравил семью с пополнением и пожелал малышу крепкого здоровья и счастливого пути.
Ранее москвичка в 41 год родила 15 ребенка. Подробности — в нашем материале.
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