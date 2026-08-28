12-летняя школьница родила в российском городе
12-летняя девочка попала в перинатальный центр в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает местный портал 161.ru.
Главный врач Максим Уманский сообщил, что школьница родила в городском медучреждении в августе. Информацию о юной матери передали в правоохранительные органы.
Новорожденного передадут на воспитание членам кровной семьи подростка — ее биологическим родственникам. Пол и состояние ребенка медик не раскрыл.
Ранее сообщалось, что в Сибири 15-летняя девочка родила в автобусе. Школьнице помогала одна из пассажирок — стоматолог Майя Денисенко. Женщина попросила водителя вызвать скорую, а других пассажиров — предоставить ей антибактериальные салфетки и пеленки.
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