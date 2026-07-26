Отдел с фейерверками загорелся в торговом центре Подмосковья

26 июля 2026, 09:39

В Раменском загорелись частный дом и магазин на площади более 1,1 тыс квадратов

Фото: iStock/DmyTo

В подмосковном Раменском загорелись частный дом и магазин. Об этом сообщили РИА Новости в областном главке МЧС.