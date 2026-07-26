Отдел с фейерверками загорелся в торговом центре Подмосковья
В подмосковном Раменском загорелись частный дом и магазин. Об этом сообщили РИА Новости в областном главке МЧС.
По прибытии первых подразделений горел дом размерами 20 на 16 квадратных метров, позже огонь распространился на пристроенный рядом двухэтажный магазин.
В 06:40 возгорание локализовали на площади 1170 квадратных метров, а в 8.20 ликвидировали открытое горение. К тушению привлекались 58 человек и 15 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.
Как передает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник, речь идет о торговом центре «Мадам». В здании находится отдел с пиротехникой, в котором раздавались взрывы фейерверков.
Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы загорелся производственный ангар. Площадь возгорания достигла тысячи квадратных метров.
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