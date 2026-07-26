Молодой россиянин попал в реанимацию после уличного конфликта

26 июля 2026, 09:09

21-летний новосибирец получил шесть ударов ножом во время драки

Фото: iStock/mrohana

Полиция Новосибирска проводит проверку по факту массовой драки, в ходе которой пострадал один человек. Об этом пишет газета kp.ru.