Молодой россиянин попал в реанимацию после уличного конфликта
Полиция Новосибирска проводит проверку по факту массовой драки, в ходе которой пострадал один человек. Об этом пишет газета kp.ru.
Инцидент произошел в ночь на 25 июля возле бара на улице Студенческой. Конфликт возник между группой молодых людей в возрасте от 20 до 28 лет. Во время потасовки один из юношей достал нож и шесть раз ударил им 21-летнего оппонента. В результате пострадавшего экстренно госпитализировали в реанимацию.
В региональном УМВД устанавливают личности всех участников конфликта, его причины и обстоятельства. По итогам проверки полицейские примут процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что в Братске полиция задержала двух братьев, причастных к драке со стрельбой. Конфликт разгорелся рядом с кафе на улице Подбельского.
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