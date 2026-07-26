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Тела двух альпинистов не могут эвакуировать с Эльбруса из-за непогоды

Фото: iStock/yanik88

Тела двух альпинистов не удается эвакуировать с Эльбруса из-за погодных условий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.



Погибшие находятся на седловине горы на высоте 5350 метров. По данным правоохранителей, они приехали из Боснии и Герцеговины. Эвакуация тел станет возможна только после улучшения погодных условий.

Двоих выживших альпинистов уже передали медикам. В настоящий момент на месте работают восемь сотрудников Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.

По данным телеграм-канала SHOT, число погибших на Эльбрусе альпинистов из Боснии и Герцеговины выросло до пяти. Туристическая группа состояла из семи человек, которые планировали покорить вершину.

Лидия Пономарева

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