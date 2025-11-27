Названа причина смерти семьи в отеле Турции
Названа причина смерти семьи Беджек из Германии в отеле Harbour Suites в Стамбуле. Об этом сообщает A Haber со ссылкой на заключение судмедэкспертов.
Причиной смерти туристов стало отравление инсектицидом. Его применяли для уничтожения насекомых в номере, где проживала семья Беджек.
В ходе расследования в отеле Harbour Suites Турции были изъяты полотенца и другие предметы, на которых впоследствии обнаружили следы фосфина, что подтвердило использование этого средства.
О трагическом случае стало известно 16 ноября. Погибшие были членами одной семьи, прибывшей из Германии. Допускалось, что причиной трагедии могло стать пищевое отравление.
Читайте также: