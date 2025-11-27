Названа причина смерти семьи в отеле Турции

27 ноября 2025, 16:57

Причиной смерти семьи в отеле Стамбула стало отравление инсектицидом

Фото: iStock/Soumen Hazra

Названа причина смерти семьи Беджек из Германии в отеле Harbour Suites в Стамбуле. Об этом сообщает A Haber со ссылкой на заключение судмедэкспертов.