Названа причина смерти семьи в отеле Турции

Причиной смерти семьи в отеле Стамбула стало отравление инсектицидом
Фото: iStock/Soumen Hazra

Названа причина смерти семьи Беджек из Германии в отеле Harbour Suites в Стамбуле. Об этом сообщает A Haber со ссылкой на заключение судмедэкспертов.



Причиной смерти туристов стало отравление инсектицидом. Его применяли для уничтожения насекомых в номере, где проживала семья Беджек.

В ходе расследования в отеле Harbour Suites Турции были изъяты полотенца и другие предметы, на которых впоследствии обнаружили следы фосфина, что подтвердило использование этого средства.

О трагическом случае стало известно 16 ноября. Погибшие были членами одной семьи, прибывшей из Германии. Допускалось, что причиной трагедии могло стать пищевое отравление.

Екатерина Коршунова

