Криминалист раскрыл, кто мог бы отравить Соловьёва пиццей
Криминалист Игнатов: Киев мог завербовать людей из окружения Соловьёва
Киев мог завербовать человека из близкого окружения телеведущего Владимира Соловьёва с целью его последующего отравления. Так считает криминалист Михаил Игнатов.
Ранее сообщалось, что Соловьёва планировали отравить с помощью пиццы с ядом.
Криминалист рассказал, что отравление редко используется для убийств. В этом мог быть замешан повар, доставщик или человек из ближайшего окружения Соловьёва.
«Я считаю, реально, если так брать, это ближайшее окружение Соловьёва. Это тот, кто находится с ним постоянно. То есть его какой-нибудь там помощник, секретарь, заместитель, да все кто угодно, который мог принять эту пиццу у доставщика и что угодно туда подсыпать и занести уже непосредственно шефу», — отметил Игнатов в разговоре с Life.ru.
По его словам, опасные достать непросто, однако это можно сделать, имея хорошие связи и деньги. Криминалист не исключил, что заказ на убийство Соловьёва мог исходить с Украины.