Криминалист раскрыл, кто мог бы отравить Соловьёва пиццей

27 ноября 2025, 17:18

Криминалист Игнатов: Киев мог завербовать людей из окружения Соловьёва

Владимир Соловьёв (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Киев мог завербовать человека из близкого окружения телеведущего Владимира Соловьёва с целью его последующего отравления. Так считает криминалист Михаил Игнатов.





Ранее сообщалось, что Соловьёва планировали отравить с помощью пиццы с ядом.



Криминалист рассказал, что отравление редко используется для убийств. В этом мог быть замешан повар, доставщик или человек из ближайшего окружения Соловьёва.





«Я считаю, реально, если так брать, это ближайшее окружение Соловьёва. Это тот, кто находится с ним постоянно. То есть его какой-нибудь там помощник, секретарь, заместитель, да все кто угодно, который мог принять эту пиццу у доставщика и что угодно туда подсыпать и занести уже непосредственно шефу», — отметил Игнатов в разговоре с Life.ru.