Россиянкам дали советы по сохранению макияжа в летнюю жару

29 мая 2026, 17:38

Бьюти-эксперт Вериченко: SPF нужно обновлять в течение дня, а не только утром

В летний период использование средств с SPF является важным инструментом в уходе за кожей. Об этом рассказала руководитель направления SOKOLOV BEAUTY Мария Вериченко.





По ее словам, средства с защитой от ультрафиолета необходимо наносить не только перед выходом из дома, но и обновлять в течение дня. Особенно это необходимо при длительном нахождении на улице. Не стоит забывать про зоны шеи, декольте, плеч и кистей рук. Эти участки сильнее всего подвергаются солнечному воздействию, предупредила специалист.



В жаркие дни эксперт посоветовала наносить тон тонким слоем, выбирая средства с пометкой long-wear или oil-free. При этом вместо плотной пудры лучше использовать матирующие салфетки. Базовый летний макияж надо строить на устойчивых формулах и фиксировать его термальной водой или фиксирующим спреем.





«Термальная вода в жару — это полноценный рабочий инструмент летом. Она помогает вернуть коже комфорт, снять ощущение перегрева и «оживить» макияж к середине дня», — отметила Вериченко в разговоре с «Известиями».