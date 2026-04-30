Подмосковный дерматолог объяснил, как избежать кожных заболеваний весной

30 апреля 2026, 16:16

Видео: пресс-служба Минздрава МО

Переход от зимы к весне обычно сопровождается значительными изменениями в окружающей среде, которые становятся серьёзным испытанием для защиты организма. Об этом предупредил врач-дерматовенеролог Красногорского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Станислав Соколов.





Колебания климата, повышение солнечной активности, авитаминоз после зимы и рост концентрации аллергенов приводят к обострения атопического дерматита, экземы, псориаза, розацеа, акне и других состояний.

«Игнорирование первых признаков обострения может привести к развитию более выраженных симптомов. Важно своевременно скорректировать уход и при необходимости начать лечение под контролем специалиста. Для профилактики следует использовать мягкие очищающие средства, защищать кожу от ультрафиолета, а также добавить в рацион продукты, богатые витаминами A, E, группы B и омега-3 жирными кислотами», – отметил Соколов, слова которого привели в пресс-службе Минздрава Подмосковья.