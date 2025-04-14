Россиянкам могут сократить рабочий день на час

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Женщинам необходимо сократить рабочий день на час, чтобы у них было больше времени на детей и семью. Так считает депутат Госдумы Игорь Антропенко, его слова приводит ТАСС.
Он отметил, что дети посещают кружки дополнительного образования и спортивные секции.
Он также обратил внимание на то, что домашние дела и забота о детях иногда вынуждают женщин увольняться. Кроме того, по словам депутата, женщине, у которой ещё нет семьи, необходим один дополнительный час, чтобы собраться на работу.
Антропенко подчеркнул, что для повышения демографии женщина не должна быть уставшая.
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«Очень сложно успеть, выходя с работы в 18:00, сопроводить детей до кружка, которые зачастую и начинаются в это же время, а некоторые и раньше. В итоге дети получают еще и уставшую маму, а это не лучший пример для подрастающего поколения. Девочки делают выводы, что так они точно не хотят и уже заявляют, что детей у них не будет», — пояснил Антропенко.
Он также обратил внимание на то, что домашние дела и забота о детях иногда вынуждают женщин увольняться. Кроме того, по словам депутата, женщине, у которой ещё нет семьи, необходим один дополнительный час, чтобы собраться на работу.
Антропенко подчеркнул, что для повышения демографии женщина не должна быть уставшая.
«Считаю актуальным и своевременным сократить нашему прекрасному полу рабочий день хотя бы на час с сохранением заработной платы», — заключил парламентарий.
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Элина Позднякова