Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Россиянкам могут сократить рабочий день на час

Россиянкам могут сократить рабочий день на час

Депутат ГД Антропенко предложил сократить женщинам рабочий день на час
Фото: iStock/Jirapong Manustrong

Фото: iStock/Jirapong Manustrong

Женщинам необходимо сократить рабочий день на час, чтобы у них было больше времени на детей и семью. Так считает депутат Госдумы Игорь Антропенко, его слова приводит ТАСС.
Он отметил, что дети посещают кружки дополнительного образования и спортивные секции.

«Очень сложно успеть, выходя с работы в 18:00, сопроводить детей до кружка, которые зачастую и начинаются в это же время, а некоторые и раньше. В итоге дети получают еще и уставшую маму, а это не лучший пример для подрастающего поколения. Девочки делают выводы, что так они точно не хотят и уже заявляют, что детей у них не будет», — пояснил Антропенко.

Он также обратил внимание на то, что домашние дела и забота о детях иногда вынуждают женщин увольняться. Кроме того, по словам депутата, женщине, у которой ещё нет семьи, необходим один дополнительный час, чтобы собраться на работу.

Антропенко подчеркнул, что для повышения демографии женщина не должна быть уставшая.

«Считаю актуальным и своевременным сократить нашему прекрасному полу рабочий день хотя бы на час с сохранением заработной платы», — заключил парламентарий.

Читайте также:

Калужский депутат призвал девушек носить мини-юбки для «повышения демографии России»

Каждый четвертый россиянин возвращался на бывшую работу ради зарплаты

Невролог раскрыл, чем чревата работа в ночные смены
#дети
#работа
#женщина
#семьи
#кружки
#депутат
#рабочий
«Копейскому маньяку» доверили клининг
SHOT: «Копейский маньяк» работает уборщиком в психдиспансере
14 апреля 2025, 09:49

Фото: iStock/Rizky Rahmat Hidayat

Вячеслав Яиков, известный как «копейский маньяк», теперь следит за порядком и чистотой в психоневрологическом диспансере. Врачам удалось стабилизировать состояние преступника, поэтому ему и доверили такую работу, сообщает телеграм-канал SHOT.
Известно, что маньяк, который уже более 15 лет находится на принудительном лечении в смоленской психбольнице, ни разу не нарушил режим учреждения и даже научился писать (до задержания он не умел из-за олигофрении). Поэтому Яикову разрешили работать уборщиком: он подметает и моет полы, убирает снег на территории диспансера.

По данным SHOT, родные серийного убийцы добиваются его перевода в Челябинск, чтобы Яикова могла навещать 81-летняя мать. Но администрация диспансера отказывает в этом прошении, так как преступник крайне опасен. В письмах домой маньяк рассказывает, как хорошо он выполняет свою работу, что исправился и не смотрит на девушек. Пожилая мать каждый месяц отправляет ему посылки по 15 кг.

Напомним, что Вячеслав Яиков орудовал в начале 2000-х в Копейске (Челябинская область), куда переехал с матерью из Киргизии. Он нападал на девушек: сначала угощал их алкоголем, потом сбивал с ног сильным ударом, убивал и насиловал уже мёртвых. Следователи задержали «копейского маньяка» после того, как он лишил жизни двух школьниц-выпускниц.

Читайте также:

В Нижневартовске пьяный мужчина приставал к девочкам в автобусе и обматерил их

Подростка из США заподозрили в жестоком убийстве родителей ради покушения на Трампа

Двое молодых людей растлили восьмиклассника в Ленобласти
#мужчина
#режим
#маньяк
#челябинск
#психиатр
#диспансер
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Миронов: во многих районах РФ появились мигрантские гетто со своими законами
14 апреля 2025, 03:08

Фото: iStock/vichinterlang

По словам лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, в ряде регионов России появились мигрантские гетто, которые живут по своим законам. Об этом политик заявил в интервью для «Парламентской газеты».
«В таких гетто живут по своим законам. Еще несколько лет назад мы предупреждали об этих рисках, но нас „шикали“ и обвиняли в отсутствии толерантности. Речь не о национализме — Россия исторически многонациональна. Проблема в том, что приезжие, вместо интеграции, создают изолированные группы, что провоцирует межэтническую напряженность», — сказал Миронов.

Ярким показателем этого являются оперативные сводки правоохранительных органов. Сейчас наблюдается рост преступности в данных районах на почве культурных различий. Больше всего мигранты стали приезжать в центральную и южную части России. Все из-за работы, которую предоставляют регионы. Наибольший приток приезжих происходит из Узбекистана и Таджикистана.

Читайте также:

Как иностранцу получить российскую sim-карту — инструкция в картинках

Госдума рассмотрит запрет на работу коллекторов в России

Верховный суд признал недопустимым списание средств, зачисленных по ошибке
#суд
#россия
#рост
#мигранты
#регионы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Telegraph: в Лондоне ученые вырастили человеческие зубы в лаборатории
14 апреля 2025, 02:15

Фото: iStock/LuckyBusiness

Ученые из Королевского колледжа Лондона совместно с Имперским колледжем столицы Англии впервые смогли вырастить человеческие зубы в лабораторных условиях. Об этом пишет газета Telegraph.
«Ученые впервые успешно вырастили человеческие зубы в лаборатории», — сообщает издание.

Как оказалось, специалистам удалось создать условия, которые повторяют необходимую среду для роста зуба. С помощью этого появляется возможность в будущем интегрировать зуб в челюсть, в отличии от пломб и имплантов.

Ученые предполагают, что технология может быть использована в двух форматах. В первом зуб выращивают в лаборатории и пересаживают в челюсть, а во втором клетки зуба вживляются на ранней стадии, после чего зуб созревает уже во рту человека.

Читайте также:

Учёные из Университета Ньюкасла раскрыли новые подробности крушения знаменитого Титаника

ЦРУ обнародовало отчет о гибели советских солдат после встречи с НЛО

На Камчатке обнаружили новое горячее озеро на вулкане Шивелуч
#ученые
#зубы
#лаборатории
#великобритания
#лондон
#стоматология
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Госдума рассмотрит запрет на работу коллекторов в России
Депутаты ЛДПР внесут в ГД проект о запрете работы коллекторов в России
14 апреля 2025, 00:53

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутаты Госдумы от партии ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым разработали законопроект о запрете работы коллекторов в России.Об этом пишет РИА Новости.
«Законопроектом предлагается установить запрет на уступку кредитором третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита (займа)», — объясняется суть проекта в пояснительной записке.

При этом у кредитных организаций сохранится право самостоятельно взыскивать задолженности с заемщиков. Весь процесс будет регулироваться правовым полем. В качестве разрешающих действий по взысканию задолженностей называются звонки с напоминаем о долге и возможность продления кредитного договора.

Как отметил Ярослав Нилов, в России следует запретить психологическое давление и терроризирование заемщиков, которые сейчас часто практикуется у коллекторских фирм.

Читайте также:

В Анапе зафиксировали новые выбросы мазута

Верховный суд признал недопустимым списание средств, зачисленных по ошибке

В Госдуме рассказали, какие россияне могут получить лекарства бесплатно
#суд
#запрет
#россияне
#право
#кредиты
#банки
#коллекторы
#госдума
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве закрасили нарисованные на стене Виктора Цоя граффити «Техник»
На Арбате на стене Цоя закрасили надпись, посвящённую рэперу Паше Технику
13 апреля 2025, 18:57

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В центре Москвы, на Арбате, на стене Виктора Цоя художники полностью закрасили граффити «Техник», посвящённые недавно умершему рэперу Паше Технику.
Как сообщает РИА Новости, художник Роман Яковлев сначала заклеил надпись плакатом с изображением Цоя, затем к нему присоединились другие мастера, которые закрасили граффити (они создали новые рисунки) и восстановили портрет солиста группы «Кино».

Ранее основатель группы «СерьГа» Сергей Галанин прокомментировал ситуацию с появлением надписи о рэпере Паше Технике на стене памяти Виктора Цоя. Музыкант назвал это вандализмом и выразил надежду, что поклонники рок-музыканта восстановят первоначальный вид стены.

Фанаты рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) 10 апреля разрисовали стену, посвящённую Цою в Москве. Надпись занимала полстены и перекрывала лицо лидера группы «Кино».

Читайте также:

«Цой жив, Техник мëртв»: Поклонник Цоя заклеил его портретами с ругательным жестом граффити в честь Техника на Арбате

«Там все как он хотел»: сын Никаса Сафронова рассказал о предсмертной просьбе Паши Техника

«Мы остались без Паши Техника»: экс-супруге Гуфа жаль, что она не приехала проститься с рэпером
#кино
#художник
#граффити
#рисунки
#музыкант
#сын
#рок
#рэп
Следите за нашими новостями
в удобном формате