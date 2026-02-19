Мошенники поздравляют с 23 Февраля и крадут данные

19 февраля 2026, 07:30

Роскачество: Мошенники создают фейковые корпоративные чаты к 23 Февраля

Фото: iStock/JuYochi

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества обнаружили новый вид мошенничества. Злоумышленники создают фейковые корпоративные чаты, выдавая себя за женский коллектив, который поздравляет мужчин с Днем защитника Отечества. Об этом пишет «Лента.ру».