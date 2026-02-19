Мошенники поздравляют с 23 Февраля и крадут данные
Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества обнаружили новый вид мошенничества. Злоумышленники создают фейковые корпоративные чаты, выдавая себя за женский коллектив, который поздравляет мужчин с Днем защитника Отечества. Об этом пишет «Лента.ру».
Чаще всего в Telegram мошенники размещают пожелания, стихи и картинки. Главная цель — заманить участников по ссылке на якобы корпоративный ресурс для получения подарка. Чтобы выглядеть убедительно, аферисты используют поддельные аккаунты, имитирующие реальных сотрудниц компании. Иногда они подключают липовую страницу руководителя, который благодарит за подарок и поддерживает идею.
Ссылки могут скрывать различные угрозы. Например, они ведут на ресурс с вредоносными файлами, способными заразить устройства. Также возможен переход на фишинговые сайты, где хакеры собирают учетные данные. Получив информацию от одного сотрудника, злоумышленники приобретают доступ к корпоративной сети. Специалисты Роскачества напоминают, что ответственность за переход по вредоносной ссылке ляжет на сотрудника, а не на компанию. Будьте внимательны и не доверяйте подозрительным сообщениям.
