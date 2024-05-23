Россиянам раскрыли секрет правильного ухода за кожей летом

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Технолог-разработчик косметического бренда Анастасия Новикова поделилась, что летом для ухода за кожей рекомендуется использовать крема с SPF.
«Для поддержания молодости, для сохранения красивой, упругой кожи, необходимо защищать ее не только от воздействия УФ, но и помогать ей бороться с воздействием свободных радикалов. Предотвращать окислительный стресс, используя в своем уходе косметику с антиоксидантами», — добавила в беседе с Газета.ру Новикова.Ранее Дерматолог Дзержинской больницы Ольга Хегай рассказала о важности защиты кожи от ультрафиолета. Врач подчеркнула, что злокачественные новообразования кожи являются распространенной патологией во всем мире.
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Дерматолог Хегай объяснила, почему важно защищать кожу от ультрафиолета
Мелисса Тимофеева