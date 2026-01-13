Россиянкам раскрыли правила выбора украшений для свитеров, пальто и шарфов зимой
Изнова: зимой со свитерами лучше смотрятся крупные серьги и цепи
Зимой стоит выбирать более крупные украшения, чтобы они не терялись на фоне плотных тканей, шарфов и высоких воротников. Такой совет дала категорийный директор SOKOLOV Таисия Изнова.
Она пояснила, что в холодное время года акцент стоит делать на цепочки и колье плотного плетения, поскольку более тонкие модели теряются на фоне свитеров и жакетов.
«Зимой украшения для шеи должны быть более заметными и плотными по форме. Цепи с выраженным плетением и укороченные модели лучше сочетаются с трикотажем и сохраняют акцент даже в многослойных образах. Такие украшения органично сочетаются с водолазками, рубашками под жакет и лаконичными свитерами, формируя собранный и структурированный образ», — уточнила Изнова в разговоре с «Известиями».
Она добавила, что зимой самым заметным аксессуаром становятся серьги. Эксперт посоветовала выбирать украшения среднего и крупного формата, чтобы уравновесить объем одежды.
Эксперт порекомендовала носить браслеты поверх одежды или выбирать жесткие конструкции, чтобы они не терялись под рукавами.
По словам Изновой, к пальто, жакетам и кардиганам отлично подходят броши, которые хорошо размещать на лацканах, воротниках или даже на шарфах. Зимой такое украшение станет отличным акцентом, когда другие аксессуары скрыты под одеждой, заключила эксперт.