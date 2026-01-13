Россиянкам раскрыли правила выбора украшений для свитеров, пальто и шарфов зимой

13 января 2026, 19:44

Изнова: зимой со свитерами лучше смотрятся крупные серьги и цепи

Фото: iStock/Maryviolet

Зимой стоит выбирать более крупные украшения, чтобы они не терялись на фоне плотных тканей, шарфов и высоких воротников. Такой совет дала категорийный директор SOKOLOV Таисия Изнова.





Она пояснила, что в холодное время года акцент стоит делать на цепочки и колье плотного плетения, поскольку более тонкие модели теряются на фоне свитеров и жакетов.





«Зимой украшения для шеи должны быть более заметными и плотными по форме. Цепи с выраженным плетением и укороченные модели лучше сочетаются с трикотажем и сохраняют акцент даже в многослойных образах. Такие украшения органично сочетаются с водолазками, рубашками под жакет и лаконичными свитерами, формируя собранный и структурированный образ», — уточнила Изнова в разговоре с «Известиями».