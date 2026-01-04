Бузова похвасталась многомиллионными украшениями
Ольга Бузова в первые дни января отдыхала на Красной Поляне и делилась с подписчиками атмосферными видео, заодно показывая детали своего образа. Больше всего внимания привлекло украшение на ее руке.
В одном из роликов артистка засветила кольцо BVLGARI легендарной коллекции Serpenti Viper из 18-каратного белого золота с бриллиантами. По оценкам, такое украшение может стоить около четырех миллионов рублей.
К кольцу Бузова подобрала браслет из той же «змеиной» линейки. Его цена, как сообщается, достигает примерно пяти миллионов рублей. Неудивительно, что в комментариях сразу заговорили о возможном дорогом подарке и тайном поклоннике.
При этом сама звезда не раз отмечала, что для нее важнее не стоимость презента, а внимание и искренность. Бузова признавалась, что одинаково радуется и простому букету ромашек, и дизайнерским вещам, если за жестом стоит желание порадовать, а не стремление произвести впечатление.
Читайте также: *Запрещен в РФ