Бузова похвасталась многомиллионными украшениями

Бузова похвасталась браслетом и серьгами на сумму примерно в 9 млн руб
Ольга Бузова (Фото: Instagram*/buzova86)

Ольга Бузова в первые дни января отдыхала на Красной Поляне и делилась с подписчиками атмосферными видео, заодно показывая детали своего образа. Больше всего внимания привлекло украшение на ее руке.



В одном из роликов артистка засветила кольцо BVLGARI легендарной коллекции Serpenti Viper из 18-каратного белого золота с бриллиантами. По оценкам, такое украшение может стоить около четырех миллионов рублей.

Ольга Бузова (Фото: Instagram*/buzova86)

К кольцу Бузова подобрала браслет из той же «змеиной» линейки. Его цена, как сообщается, достигает примерно пяти миллионов рублей. Неудивительно, что в комментариях сразу заговорили о возможном дорогом подарке и тайном поклоннике.

При этом сама звезда не раз отмечала, что для нее важнее не стоимость презента, а внимание и искренность. Бузова признавалась, что одинаково радуется и простому букету ромашек, и дизайнерским вещам, если за жестом стоит желание порадовать, а не стремление произвести впечатление.
Никита Кротов

