Бузова похвасталась многомиллионными украшениями

04 января 2026, 12:34

Бузова похвасталась браслетом и серьгами на сумму примерно в 9 млн руб

Ольга Бузова (Фото: Instagram*/buzova86)

Ольга Бузова в первые дни января отдыхала на Красной Поляне и делилась с подписчиками атмосферными видео, заодно показывая детали своего образа. Больше всего внимания привлекло украшение на ее руке.