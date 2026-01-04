Ксения Собчак предстала в образе готической снегурочки

04 января 2026, 22:34

Ведущая Ксения Собчак надела кожаный бра сверху платья

Ксения Собчак (Фото: Instagram*/xenia_sobchak)

44-летняя Ксения Собчак показала в Instagram* новую фотосессию в необычном образе.





Журналистка позировала в кружевном белом платье McQueen, дополнив его кожаными бра и поясом. Волосы она заплела в две косички, а макияж сделала ярким — с акцентом на губы. Образ завершили обилие украшений и чёрный клатч Chanel с бахромой.



(Фото: Instagram*/xenia_sobchak)



«Как вам мой лук «готическая Снегурочка?» — поинтересовалась Собчак у подписчиков.