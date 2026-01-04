Ксения Собчак предстала в образе готической снегурочки
Ведущая Ксения Собчак надела кожаный бра сверху платья
44-летняя Ксения Собчак показала в Instagram* новую фотосессию в необычном образе.
Журналистка позировала в кружевном белом платье McQueen, дополнив его кожаными бра и поясом. Волосы она заплела в две косички, а макияж сделала ярким — с акцентом на губы. Образ завершили обилие украшений и чёрный клатч Chanel с бахромой.
«Как вам мой лук «готическая Снегурочка?» — поинтересовалась Собчак у подписчиков.
В комментариях наряд оценили с восторгом. Поклонники назвали стилизацию гениальной, отметили, что ей очень идёт, и похвалили стилистов за внимание к деталям и эффектный результат.