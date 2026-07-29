Россиян предупредили об опасных последствиях одной летней привычки

29 июля 2026, 14:51

Стоматолог Узакова: Привычка грызть лед может привести к микротрещинам на зубах

Фото: iStock/Tatiana

Летняя привычка грызть лед может быть опасна для зубов и челюстного сустава. Об этом сообщила врач-стоматолог клиники «Атрибьют» Маргарита Узакова, передает «Лента.ру».