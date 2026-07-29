Россиян предупредили об опасных последствиях одной летней привычки
Летняя привычка грызть лед может быть опасна для зубов и челюстного сустава. Об этом сообщила врач-стоматолог клиники «Атрибьют» Маргарита Узакова, передает «Лента.ру».
Лед является чрезвычайно твердым материалом, и для его раскалывания требуется усилие, значительно превосходящее обычное жевательное давление. Это вызывает дополнительную нагрузку на височно-нижнечелюстной сустав, что может усугубить существующие проблемы в этой области, предостерегла медик.
Узакова отметила, что резкий перепад температур при контакте со льдом может нанести вред здоровью. Он способствует образованию микротрещин на зубной эмали, которые незаметны невооруженным глазом. Более того, привычка грызть лед может стать причиной сколов эмали, заключила специалист.
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