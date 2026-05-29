Россиянкам с пятью детьми напомнили о праве выйти на пенсию в 50 лет
Женщины, родившие пять и более детей и воспитавшие их до восьми лет, могут выйти на страховую пенсию по старости в 50 лет. Об этом «Газете.Ru» сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Матери троих и четверых детей также могут выйти на пенсию досрочно. Если женщина родила четверых детей и воспитала их до восьми лет, ей могут назначить пенсию в 56 лет. При наличии троих детей — в 57 лет. Требования к стажу и пенсионным баллам остаются прежними: не менее 15 лет страхового стажа и минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).
Для женщин с северным стажем предусмотрена отдельная льгота. Если у женщины двое и более детей, она может выйти на пенсию в 50 лет, если у нее есть 30 пенсионных коэффициентов, не менее 20 лет страхового стажа и не менее 12 календарных лет работы в районах Крайнего Севера. Для приравненных к ним территорий требуется не менее 17 лет стажа, отметил Балынин.
Он указал, что работникам с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется в удобное для них время по их желанию до тех пор, пока младшему ребенку не исполнится 14 лет.
