Россиянке грозит до 15 лет из-за паблика с депрессивными мемами
26-летняя жительница Тулы стала фигуранткой уголовного дела об организации деятельности, побуждающей к самоубийству. Следствие считает, что девушка действовала по предварительному сговору и использовала интернет. Ей грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает Baza.
Поводом для расследования стала гибель школьника из Петербурга. Подросток состоял в сообществе во «ВКонтакте», где россиянка размещала депрессивные мемы и изображения в 2018–2019 годах.
Ранее правоохранители закрыли дело о доведении несовершеннолетнего до самоубийства: доказательств для обвинения не хватило. Позднее девушке вменили статью об организации суицидальной деятельности.
С февраля 2026 года она находится в СИЗО-1 в Туле. В ближайшее время ее планируют этапировать в Санкт-Петербург.
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