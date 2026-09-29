Россиянке грозит до 15 лет из-за паблика с депрессивными мемами

29 сентября 2026, 12:05

Жительницу Тулы арестовали по делу о публикациях с призывами к суициду

Фото: iStock/Rawf8

26-летняя жительница Тулы стала фигуранткой уголовного дела об организации деятельности, побуждающей к самоубийству. Следствие считает, что девушка действовала по предварительному сговору и использовала интернет. Ей грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает Baza.