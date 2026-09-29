Два человека погибли после опрокидывания судна в Пуэрто-Рико

29 сентября 2026, 02:14

Фото: iStock/Photoservice

У берегов острова Мона (территория Пуэрто‑Рико, ассоциированного с США) перевернулось самодельное судно. В результате ЧП погибли как минимум два человека, проинформировала Береговая охрана США.