Два человека погибли после опрокидывания судна в Пуэрто-Рико
У берегов острова Мона (территория Пуэрто‑Рико, ассоциированного с США) перевернулось самодельное судно. В результате ЧП погибли как минимум два человека, проинформировала Береговая охрана США.
Инцидент произошёл вечером в воскресенье. На борту судна находилось около 60 человек. По данным спасателей, причиной опрокидывания стала вспыхнувшая потасовка. Судно перевернулось примерно в 16 км от острова Мона. Береговой охране удалось эвакуировать не менее 40 человек; спасательная операция продолжается.
Очевидцы рассказали, что во время драки несколько пассажиров получили ранения мачете. Часть людей в панике прыгнула за борт и пыталась доплыть до острова. При этом ни у одного из находившихся на судне не было спасательного жилета.
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