Жительница Алтая получила условный срок за кражу 96 роз с могилы
Суд в Алтайском крае вынес приговор женщине, забравшей с кладбища 96 роз, принесенных мужчиной на могилу умершей жены. Цветы она планировала использовать для фотосессии. Об этом сообщает Mash.
Инцидент произошел в день поминовения. Женщина заметила на захоронении большой букет и унесла его, однако сделать снимки с розами не успела. Мужчина несколько месяцев копил на цветы для супруги. Ущерб от кражи суд признал значительным.
Женщину признали виновной в хищении. Ей назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.
Ранее стало известно, что в Тюмени двухлетняя девочка получила переломы двух пальцев в детском саду. Теперь ее ждет долгий период восстановления.
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