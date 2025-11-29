В России запретили праворульные и гибридные машины

29 ноября 2025, 14:11

Mash: праворульные и гибридные машины запретили ввозить в Россию

Фото: istockphoto/VTT Studio

Владивостокский суд принял решение о запрете на ввоз в Россию праворульных и гибридных автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.