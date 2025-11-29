В России запретили праворульные и гибридные машины
Владивостокский суд принял решение о запрете на ввоз в Россию праворульных и гибридных автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Основной причиной такого решения стали несоответствия фар ближнего света требованиям правостороннего движения.
Согласно информации СМИ, в феврале 2025 года несколько испытательных лабораторий во Владивостоке лишились аккредитации на выдачу свидетельств о безопасности конструкции транспортных средств (СБКТС) и европейских паспортов транспортных средств (ЭПТС).
Одна из компаний решила оспорить такое решение Росаккредитации в суде, при этом ответчиком выступала также Федеральная служба по аккредитации.
По результатам проверок арбитражный суд Приморского края пришел к выводу, что госорган действительно прав. Ранее лаборатории не проводили проверки праворульных автомобилей на соответствие требованиям по фарам.
Суд решил, что теперь необходимо проводить оценку выбросов, что ставит под сомнение возможность ввоза гибридов.
