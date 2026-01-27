Россиянки массово жалуются на осложнения после препарата для кожи Dermaheal
В России участились случаи серьёзных побочных эффектов после применения препарата Dermaheal, который активно продаётся в интернете и социальных сетях как средство для омоложения кожи. После использования у женщин фиксируются выпадение волос, аллергические реакции, сыпь, пигментные пятна и сильные отёки.
Как сообщает Telegram-канал Baza, Dermaheal позиционируется продавцами как «профессиональный» продукт, однако он предназначен для инъекционного применения исключительно в клинических условиях. Несмотря на это, многие покупают препарат онлайн и делают уколы самостоятельно. По словам пострадавших, после таких процедур состояние кожи резко ухудшалось: лицо покрывалось пятнами, появлялось воспаление и болезненные отёки, а в ряде случаев начинали выпадать волосы. В результате женщинам приходится обращаться к косметологам уже не за омоложением, а за лечением осложнений — снятием воспаления и восстановлением кожи.
Как отмечают эксперты, одной из возможных причин негативных последствий может быть использование поддельного препарата. Dermaheal часто приобретают без сертификатов и подтверждения подлинности, что значительно повышает риск непредсказуемых реакций организма.
