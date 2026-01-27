Россиянки массово жалуются на осложнения после препарата для кожи Dermaheal

27 января 2026, 17:19

Фото: iStock/Yuliya Shauerman

В России участились случаи серьёзных побочных эффектов после применения препарата Dermaheal, который активно продаётся в интернете и социальных сетях как средство для омоложения кожи. После использования у женщин фиксируются выпадение волос, аллергические реакции, сыпь, пигментные пятна и сильные отёки.