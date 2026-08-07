Трамп запретил «родильный туризм» в США ради получения гражданства

07 августа 2026, 02:30

Трамп запретил в США туризм с целью родить ребенка ради получения им гражданства

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий туристический въезд в страну с целью рождения ребёнка для получения им гражданства. Об этом американский лидер объявил во время беседы с журналистами, трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.





По словам Трампа, поправка к конституции, гарантирующая гражданство всем родившимся на территории США, годами использовалась сотнями тысяч человек как лазейка. Иными словами, такой практикой стали злоупотреблять. Американские власти планируют сделать все возможное, чтобы вычислять «ложных путешественников», которые утверждают, что цель их поездки — туризм, но на самом деле изначально посещают Соединенные Штаты с планами обязательно родить в стране.



«Это стало большим бизнесом, и мы прекращаем этот бизнес», — заявил президент США.