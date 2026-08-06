Фермерам Подмосковья предложили пройти обучение в Школе агротуризма

06 августа 2026, 18:22

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Стать учениками Школы агротуризма и узнать, как превратить своё хозяйство в точку притяжения, предлагают фермерам Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.





С 26 по 28 августа Школа агротуризма будет проходить в Екатеринбурге, а в октябре — в Новосибирске.





«Слушателей ждут не просто лекции, а разборы ключевых вопросов от отраслевых экспертов: как использовать для привлечения туристов земли сельскохозяйственного назначения, как улучшить сервис, сформировать уникальное предложение, выстроить маркетинг, в чём залог успеха событийного туризма и как наладить сотрудничество с турфирмами», — говорится в сообщении.