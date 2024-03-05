Залужный мог бы выиграть президентские выборы на Украине – опрос

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Экс-главком ВСУ Валерий Залужный с большим отрывом выиграл бы президентские выборы в два тура, если бы они проводились на Украине сейчас. Об этом говорят данные опроса «Социсом».
Согласно опросу, в первом туре голосования Залужный набрал бы 41%, а президент Украины Владимир Зеленский - 23,7%, за Петра Порошенко свои голоса отдали бы 6,4% опрошенных, а за Дмитрия Разумкова — 5,6%.
Во втором туре за Залужного проголосовали бы 67,5% населения Украины, а за Зеленского - 32,5%.
Также опрос показал, что в случае парламентских выборов победу одержал бы условный «Блок Залужного», набрав 46,4% голосов. При этом за «Блок Зеленского» проголосовали бы 21,1% украинцев.
Кроме того, 65,4% опрошенных украинцев считают, что до конца войны выборы проводить не стоит, а 33,3% имеют противоположное мнение.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский, который хочет провести выборы, не будет их объявлять до тех пор, пока не получит гарантии неучастия главкома ВСУ Валерия Залужного.
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Во втором туре за Залужного проголосовали бы 67,5% населения Украины, а за Зеленского - 32,5%.
Кроме того, 65,4% опрошенных украинцев считают, что до конца войны выборы проводить не стоит, а 33,3% имеют противоположное мнение.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский, который хочет провести выборы, не будет их объявлять до тех пор, пока не получит гарантии неучастия главкома ВСУ Валерия Залужного.
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Элина Позднякова