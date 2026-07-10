Россиянки пожаловались на пикаперов, тайно снимающих их на очки с камерой

10 июля 2026, 10:36

Фото: iStock/Larisa Stefanuyk

Россиянки в соцсетях массово пожаловались на новый тренд пикаперов — парни тайно снимают их на очки со встроенной камерой, чтобы монтировать ролики об «успешных свиданиях и легкодоступных девушках». Об этом пишет телеграм-канал Baza.