Россиянки пожаловались на пикаперов, тайно снимающих их на очки с камерой
Россиянки в соцсетях массово пожаловались на новый тренд пикаперов — парни тайно снимают их на очки со встроенной камерой, чтобы монтировать ролики об «успешных свиданиях и легкодоступных девушках». Об этом пишет телеграм-канал Baza.
Одна из пострадавших по имени Анна неожиданно стала «звездой» канала некого Арсена с 300 тысячами подписчиков. Молодой человек познакомился с ней на пляже, а затем под предлогом чашки кофе заманил к себе домой. Там он, по словам девушки, внезапно начал говорить о семье и общих планах, а после намекать на интим.
Анна прервала свидание, однако блогер заснял все на очки Ray-Ban и смонтировал ролик так, что ее отказ выглядел как кокетство и игра. В итоге видео распространилось в Сети и собрало сотни тысяч просмотров. После этого девушке начали поступать оскорбления и даже угрозы.
Как выяснилось, Арсен выкладывает сотни видео о якобы успешных свиданиях, используя их для раскрутки своих курсов «гуру соблазна». На историю Анны отреагировали десятки других жертв уличных ловеласов. Теперь россиянки планируют написать коллективное заявление в полицию и создать чат с реестром «гуру соблазнов», чтобы уберечь других девушек.
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