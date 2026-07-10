Толпа подростков избила россиянина из-за криптовалюты

10 июля 2026, 10:06

В Приморье осудят подростков, избивших мужчину из-за криптовалюты

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Приморском крае перед судом предстанут подростки, обвиняемые в разбойном нападении на жителя Уссурийска. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.