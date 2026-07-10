Толпа подростков избила россиянина из-за криптовалюты
В Приморском крае перед судом предстанут подростки, обвиняемые в разбойном нападении на жителя Уссурийска. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
По версии следствия, юноша и его знакомая узнали, что мужчина имеет 37 миллионов рублей в криптовалюте, и решили ее похитить. Для этого они привлекли еще троих несовершеннолетних. В день нападения они ворвались в дом пострадавшего и жестоко избили его, однако криптовалюты не нашли. Что не уходить с пустыми руками, они украли его вещи.
В отношении компании возбудили уголовное дело по статье о разбое. Следователи уже завершили расследование, материалы по нему направили в суд.
Ранее сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском осудят двух подростков, которые похитили не менее 200 посылок из пункта выдачи интернет-магазина.
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