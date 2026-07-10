Преступления секты против подростков привели к уголовным делам в Подмосковье и на Урале
В Московской и Свердловской областях возбудили уголовные дела о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, совершенных при деятельности секты. Об этом сообщил СК в Макс.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить доклады о ходе расследования, информирует официальный канал ведомства. Как уточняется, в СМИ и соцсетях активно освещалась информация о действиях деструктивной группы, в отношении детей из разных регионов фиксируются противоправные эпизоды.
Проводятся мероприятия. Следствие также устанавливает других возможных пострадавших, в том числе проживающих за пределами указанных субъектов.
Ранее сообщалось, что организаторов секты «Империя Гусей» подозревают в развращении не менее 19 детей. Подробности в нашем материале.
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