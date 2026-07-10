Преступления секты против подростков привели к уголовным делам в Подмосковье и на Урале

10 июля 2026, 13:03

СК завел дело против секты после преступлений против подростков

Фото: медиасток.рф

В Московской и Свердловской областях возбудили уголовные дела о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, совершенных при деятельности секты. Об этом сообщил СК в Макс.