Мужчина с пистолетом угрожал женщине у детского сада в российском городе

10 июля 2026, 10:15

Пьяный мужчина угрожал женщине пистолетом у детсада во Владивостоке

Фото: iStock/blinow61

Во Владивостоке мужчина с пистолетом угрожал женщине возле детского сада на улице Часовитина. Об этом сообщает телеграм-канал Amur Mash.





По его данным, потерпевшая шла за ребенком, когда к ней пристали двое пьяных прохожих. Один из них внезапно достал оружие, направил на нее и запретил двигаться. В этот момент другой мужчина молча наблюдал за происходящим и улыбался.



Злоумышленники отпустили женщину только после того, как она заплакала. После произошедшего потерпевшая обратилась с заявлением в полицию.



Ранее сообщалось, что мужчина, чтобы заслужить признание и уважение окружающих, направлял пистолет-зажигалку в сторону священнослужителя в московском храме.