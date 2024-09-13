«Кусок мяса»: Туристки пожаловались на приставания в путешествиях в Индию и Египет

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Женщины по всему миру все чаще выбирают путешествия в одиночку. Некоторые отправляются в безопасные и развитые страны, в то время как другие готовы рисковать ради впечатлений, отправляясь в такие места, как Индия, Египет и другие государства с высоким уровнем преступности.
«Лента.ру» поговорила с некоторыми туристками из России, которые поделились опытом поездок в Индию и Египет.
Путешествия в такие страны очень часто заканчиваются для девушек плачевно. Туристок насилуют и похищают, они оказываются в беспомощном положении под воздействием наркотиков, которые им подмешивают незнакомцы. Однако путешественниц это не останавливает.
Полина из Москвы рассказала, что для мужчин из этих стран белая девушка — это кинозвезда. По ее словам, так ей объяснил хозяин отеля, в котором она проживала во время отдыха.
Олеся из Питера призналась, что отправилась в путешествие по Египту одна ради эксперимента. Опыт оказался положительным, она завела курортный роман с русским в Бангкоке. По ее словам, местные не обращали на нее внимания или просто пытались помочь.
После поездки в Таиланд она решила отправиться в Египет, и теперь этот отдых вызывает у нее только негативные воспоминания. По ее словам, она пришла в бар и заказала коктейль. После того как она его выпила, у нее онемели ноги, появилось головокружение и тошнота. Россиянка сразу побежала в туалет, а вернувшись в зал заметила подозрительный взгляд бармена. Однако не придала этому значения и поехала отдыхать в отель.
Она долго не могла успокоиться и предположила, что бармен подсыпал ей наркотик в коктейль, поняв, что девушка пришла одна.
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Путешествия в такие страны очень часто заканчиваются для девушек плачевно. Туристок насилуют и похищают, они оказываются в беспомощном положении под воздействием наркотиков, которые им подмешивают незнакомцы. Однако путешественниц это не останавливает.
Полина из Москвы рассказала, что для мужчин из этих стран белая девушка — это кинозвезда. По ее словам, так ей объяснил хозяин отеля, в котором она проживала во время отдыха.
Олеся из Питера призналась, что отправилась в путешествие по Египту одна ради эксперимента. Опыт оказался положительным, она завела курортный роман с русским в Бангкоке. По ее словам, местные не обращали на нее внимания или просто пытались помочь.
После поездки в Таиланд она решила отправиться в Египет, и теперь этот отдых вызывает у нее только негативные воспоминания. По ее словам, она пришла в бар и заказала коктейль. После того как она его выпила, у нее онемели ноги, появилось головокружение и тошнота. Россиянка сразу побежала в туалет, а вернувшись в зал заметила подозрительный взгляд бармена. Однако не придала этому значения и поехала отдыхать в отель.
Она долго не могла успокоиться и предположила, что бармен подсыпал ей наркотик в коктейль, поняв, что девушка пришла одна.
«Вообще в Египте всегда чувствуешь себя под прицелом. Очень много раз я ловила сальные взгляды местных мужчин. И они даже не стесняются, не отворачиваются. Я просто была для этих мужчин куском мяса», — заключила она.
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Дарья Осипова